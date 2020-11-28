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سعر اليورو اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

تراجع الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي 10 قروش
‫محمود الصباغ‬‎ 10:51 ص, السبت, 28 نوفمبر 20 10:51 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

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شهدت سعر صرف العملة الأوروبية ( اليورو)، أمام نظيره الجنيه المصري موجة من الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي، لأكثر من 9 قروش علي مستوى الشراء، و10 قروش على صعيد البيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأظهر تقرير “المال” على سعر صرف اليورو الأوروبي، أمام نظيره المصري على شاشات التداول اللحظية ببنك مصر (ثاني أكبر مصرف حكومي)، ارتفاع على مستوى الشراء إلى 18.54 جنيه للشراء، وزيادة على مستوى إلى 18.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في السوق المصرية، عند مستويات 18.54 جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

ووصلت مستويات أسعار التعاملات في المصرف العربي الدولي، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

اليورو
صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

وعن سعر التداول على العملة الأوروبية، على شاشات التداول اللحظية داخل بنك العربي الأفريقي إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم فى بنك cib

ووصل سعر الشراء إلى 18.54 جنيه، و18.69 للبيع، داخل أكبر بنك خاص في مصر (البنك التجاري الدولي CIB) حسب أحدث مؤشرات التداول في السوق المحلية المصرية .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعن التداولات داخل بنك الإسكندرية على مستوى الجنيه المصري مقابل سعر صرف اليورو عند 18.51 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

ويتيح بنك مصر إيران أعلى مستوى داخل السوق المصرية لسعر بيع اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 18.77 جنيه.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.55 جنيه ، و18.69 جنيه.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

ويتيج البنك المصري لتنمية الصادرات أدنى سعر لشراء اليورو الأوروبي في البنوك المصرية عند مستوى 18.42.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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