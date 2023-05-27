سعر اليورو اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت آخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك حفاظ سعر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم

اليوم السبت 27-5-2023 على مستواه مقابل الجنيه المصري، بنفس مستويات الخميس الماضي، بعد الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر اليورو 33.08 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع بحسب التحديث الأخير للعملة الأوروبية على موقع البنك المركزي المصري، وتقدم «المال» سعري الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي – يورو بناء على التحديث الأخير لمواقع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية.

أظهرت آخر التحديثات في بنك بلوم وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري لمستويات 33.12 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

ووصلت مستويات شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري 33.05 جنيه للشراء، و33.29 للبيع، بحسب تحديثاتها داخل البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة ببنك الكويتي الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني مصر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.055 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

كما تتيح فروع البنك المصري الخليجي سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام اليوم عند 33.04 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل فروع بنك البركة مقابل الجنيه المصري المصري عند مستويات 33.11 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في آخر تحديث لها بالبنك الأهلي المصري لـ 32.94 جنيه للشراء، و33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

كما تعرض فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو مقابل الجنيه على شاشات التداول عند 33.05 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو ببنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري عند 33.05 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس وصول سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.05 جنيه للشراء، و33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر اليورو داخل بنك كريدي أجريكول مصر أمام العملة المحلية 33.05 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وعرض فروع بنك التنمية الصناعية سعر

اليوم أمام الجنيه عند 33.05 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفقًا لآخر التحديثات.