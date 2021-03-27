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سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك المصرية

مستقراً بالبنوك العاملة في مصر نظراً للعطلة الرسمية اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 11:04 ص, السبت, 27 مارس 21 11:04 ص, السبت, 27 مارس 21

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يواصل سعراليورو الأوروبي في استقراره اليوم السبت 27 مارس 2021، في أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، بعده تكبده خسائر طفيفة أمام الجنيه المصري بنهاية تداولات أمس الخميس، حيث يميل مؤشر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية للاتجاه الهابط مقابل الجنيه داخل سوق الصرف، ليصل إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو على نفس تعاملات أمس داخل البنك الأهلي المصرى أمام الجنيه، ليأتي عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وحققت مستويات سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك HSBC، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما أظهرت مستويات صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.60 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

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صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى مستوى سعر صرف اليورو للأفراد والشركات داخل البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية- 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وجاءت مؤشرات التداول داخل السوق المصرية يقدم بنكا مصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني اليوروعند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وأوضح تقرير “المال” أن سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويواصل بنك مصر إيران في عرضه لأدنى مستوى اليوم على مستوى القطاع المصرفي المصري عند 18.51 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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