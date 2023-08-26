سعر اليورو اليوم السبت 26-8-2023 في مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليوم السبت 26-8-2023 في مقابل الجنيه المصري بثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرار لسعري الشراء والبيع. ويقدم موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية المختلفة. وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط صرف العملة الأوروبية إلى 33.46 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ33.25 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ33.25 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ33.41 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.43 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.37 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.25 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أما سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.43 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

طرح سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ33.20 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.