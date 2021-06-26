سعر اليورو اليوم السبت 26-6-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات نتيجة العطلة الرسمية اليوم

حافظ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 26-6-2021 على نفس مستويات أمس الأول الخميس داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسيوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب المسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

تواصل أسعار شراء وبيع اليورو في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، استقرارها عند مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع ، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية الذي تقدمه خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر شراء و بيع العملة الأوروبية الموحدة داخل السوق المصرية بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تقدم شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ومن ناحية أخرى وصلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

ويتيح مصرف أبوظبي الإسلامي المستوى الأعلى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستوى 18.63 جنيه للشراء.