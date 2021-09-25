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سعر اليورو اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

مستقًرا في أغلب البنوك
فاطمة إمام 11:39 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 11:39 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

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حافظ سعر اليورو اليوم السبت 25 -9-2021، علي استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.345 للشراء، و18.466 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو في التعاملات أمام الجنيه المصري جاء عند 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

استقر سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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