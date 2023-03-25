سعر اليورو اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام شهر رمضان إلى 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري، وتعاود البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية غدًا عملها، حيث تستقبل طوال شهر رمضان الجمهور لمدة 4 ساعات تبدأ في التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، وترصد جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف العملة الأوروبية.

بلغ سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري، 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

سجل اليورو في ميد بنك سعر وصل إلى: 33.62 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

بلغ اليورو في بنك التنمية الصناعية سعر: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 33.24 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

ذكر موقع المصرف العربي الدولي، أن سعر اليورو وصل إلى: 33.22 جنيه للشراء، 33.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.49 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى: 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

قدّر بنك بلوم مصر سعر اليورو أمام العملة المصرية بـ: 33.48 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر

اليوم في المصرف المتحد، 33.39 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.