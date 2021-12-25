سعر اليورو اليوم السبت 25-12-2021 في البنوك المصرية

حافظت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 25-12-2021، على استقرارها داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.717 جنيه للشراء، و17.834 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات، سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر 17.69 جنيه للشراء، و17.85 للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تدوال سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 17.69 جنيه للشراء و17.85 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 17.70 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بينما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 17.70 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

على صعيد سعر اليورو جاء عند 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة.