سعر اليورو اليوم السبت 25-11-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 25-11-2023 أمام العملة المحلية المصري على مواقع البنوك الإلكترونية على نفس مستويات نهاية التعاملات الأسبوعية بالخميس الماضي، لتسجل متوسط العملة الأوروبية في السوق المحلية 33.64 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعر الشراء والبيع على في اخر تحديث له بالسوق المحلية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني لبنك قناة السويس إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني للبنك الأهلي المصري33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر مقابل الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي عند 33.51 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني لبنك مصر إلى 33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني للبنك التجاري الدولي 33.58 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية لبنك أبو ظبي التجاري عند 33.58 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية للبنك المصري الخليجي 33.57 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية لبنك البركة إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية للمصرف المتحد عند 33.41 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية لبنك الإسكندرية إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية بالمنصة الإلكترونية لبنك القاهرة 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.