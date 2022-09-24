استقر سعر اليورو اليوم السبت 24-9-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تزامنًا مع استمرار العطلة الأسبوعية في البنوك يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط أسعار صرف العملة الأوروبية بحسب البنك المركزي المصري، إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة أوروبا بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي «ATM».

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، مستوى صرف: 19.05 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول مصر، فبلغ 19.08 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

شهد سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

أما في بنك التنمية الصناعية، فسجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الأهلي القطري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف مقابل الجنيه، 19.05 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، 18.79 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند 19.11 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي، 19.07 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.