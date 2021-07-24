بنـــوك

سعر اليورو اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك المصرية

اليورو يواصل استقراره داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 10:33 ص, السبت, 24 يوليو 21 10:33 ص, السبت, 24 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مازال سعر اليورو اليوم يواصل استقراره على مستويات الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ.

سعر اليورو في بنك مصر

وعند قيمة 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر.. سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات بلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو داخل شركة مصر للصرافة 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-7-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقا لآخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما جاء سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية عند 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبينت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-7-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:37 ص, السبت, 24 يوليو 21

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 4:09 م, الجمعة, 23 يوليو 21

سعر الريال السعودي اليوم يستقر في ختام التداولات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 3:50 م, الجمعة, 23 يوليو 21

استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

فاطمة إمام 3:28 م, الجمعة, 23 يوليو 21

سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 3:26 م, الجمعة, 23 يوليو 21

تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

‫محمود الصباغ‬‎ 4:57 م, الخميس, 22 يوليو 21