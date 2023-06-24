سعر اليورو اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 24-6-2023 أمام الجنيه المصري على نفس أسعار الخميس الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، على صعيد الشراء والبيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.93 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 33.37 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.76 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 33.45 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ، 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.45 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي ، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم داخل بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 33.88 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المصرف المتحد

وصل سعر اليورو داخل فروع البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري 33.77 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي في آخر تحديثاته بالسوق لـ 33.86 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

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سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم بـ 33.86 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

جاء سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك الكويت الوطني 33.78 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.