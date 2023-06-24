سعر اليورو اليوم السبت 24-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم السبت 24-6-2023 في مقابل الجنيه المصري نتيجة عطلة القطاع المصرفي الإنجليزية، يومي الدمعة والسبت، إسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة استقرار لسعري الشراء والبيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.93 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.69 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك البركة، أمام الجنيه ، 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

أظهرت التحديثات الأخيرةي وصول سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه داحل البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.83 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 33.90 جنيه للشراء، و34.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وصل سعر اليورو داخل فروع SAIB أمام الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.86 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

داخل فروع بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

جاء سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 33.86 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أظهر شاشات التداولات وصول سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي 33.65 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.