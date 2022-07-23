سعر اليورو اليوم السبت 23-7-2022

حافظ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، على مستوياته، إذ استقر عند 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بعدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة بالسوق المحلي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية اليوم السبت، بحسب متوسك أسعار العملات التي يذكرها موقع البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات، من واقع عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، حسبما ذكر البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية، في آخر تحديث صدر أمس، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك مصر وهو من أكبر البنوك الحكومية، حافظ سعر صرف اليورو اليوم على استقراره عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ وهو من أكبر البنوك الخاصة، عند سعر 19.20 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

استمر سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، عند 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر إلى 19.18جنيه للشراء، و19.40جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

وفي بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 19.22 جنيه للشراء، و19.50جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB عند 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 19.37 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.