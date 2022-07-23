سعر اليورو اليوم السبت 23-7-2022.. متوسط الشراء 19.36 جنيه

استمر سعر صرف اليورو اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في الحفاظ على استقراره عند 19.36 جنيه للشراء، و19.45 للبيع، وذلك بعدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك التي تستأنف عملها غدًا الأحد، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف اليورو، وفق ما تذكره عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر أحد البنوك الحكومية الكبرى، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB» وهو من أكبر البنوك الخاصة، لازال اليورو عند سعر 19.20 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

في بنك المصرف المتحد، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، عند 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بن EGBANK، بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 19.22 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

في البنك الأهلي القطري QNB حافظ اليورو على سعره أمام الجنيه المصري عند 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 19.16 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.