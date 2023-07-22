سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم السبت 22-7-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 34.59 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» فى التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلف.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

عرض سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 34.43 جنيه للشراء، و34.66 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، بـ 34.53 جنيه للشراء، و34.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 34.18 جنيه للشراء، و34.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، فبلغ 34.54 جنيه للشراء، و34.77 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 34.54 جنيه للشراء، و34.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 34.60 جنيه للشراء، و34.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 34.54 جنيه للشراء، و34.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 34.54 جنيه للشراء، و34.78 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 34.66 جنيه للشراء، و34.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 34.50 جنيه للشراء، و34.78 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 34.54 جنيه للشراء، و34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بلغ 34.43 جنيه للشراء، و34.67 للبيع.