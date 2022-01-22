سعر اليورو اليوم السبت 22-1-2022 في البنوك المصرية

اظهر أحدث تقرير حول أسعار العملات الأوروبية استقرار سعر اليورو اليوم السبت 22-1-2022، مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.751 جنيه للشراء، و17.864 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، عند 17.70 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول 17.70 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي، بحسب أخر تحديث لجريدة المال على اسعار العملات.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقرت أسعار شراء وبيع اليورو على شاشات التداول اللحظية مستويات وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، وفقا لتحديث موقع المال على اسعار العملات.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.76 جنيه للشراء، و18.02 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بحسب أخر تحديث لتقرير المال الصباحي لـ”المال” وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.74 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

في بداية التعاملات الصباحية شهدت مستويات سعر صرف اليورو حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.76 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع