سعر اليورو اليوم السبت 21-5-2022 في مصر 

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك في مصر سعر اليورو اليوم السبت 21 مايو 2022، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المتحد على مستويات سعر شراء بيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

أوراق مالية من الدولار الأمريكي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو بصورة من أرشيف رويترز.

سعر اليورو في بنك المشرق

واظهرت التعاملات الصباحية استقرار اليورو الأوروبي على مستواه أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري على استقراره عند 18.94 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.95جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.