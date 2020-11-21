سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية

نجحت العملة الأوروبية في الحصول على مكاسب جديدة تجاوز القرشين أمام العملة المحلية المصرية في نهاية التداولات الأسبوعية أمس الخميس، بحسب شاشات التداول اللحظية لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بنهاية التداولات الأسبوعية داخل ثاني أكبر مصرف حكومي، بلغ سعر صرف العملة الموحدة الأوروبية ببنك مصر عند مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحصل سعر صرف اليورو الأوروبي على قروش جديدة مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري بنهاية التعاملات الأسبوعية، ليصل إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

كشفت مؤشرات التداول في السوق المحلية المصرية عن تحقيق العملة الأوروبية مكاسب جديدة تصل إلى 10 قروش أمام نظيرها المصري داخل بنك المصرف العربي الدولي ليصل إلى مستوى شراء العملة 18.51 جنيه مقابل الجنيه، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

وزادت صرف اليورو الأوروبي، قرشين على مستوى الشراء داخل البنك العربي الأفريقي مسجلًا 18.45 جنيه، و3 قروش على مستوى البيع ليسجل 18.65.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

أظهر تقرير أسعار العملات الذي تصدره جريدة “المال” في أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، صعود اليورو الأوروبي 4 قروش على مستوى الشراء ليسجل 18.44 جنيه، وصعد على مستوى البيع بقيمة 5 قروش ليسجل 18.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بينما على صعيد التعاملات داخل بنك إسكندرية، ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري عن تعاملات أمس ليصل إلى مستوى 18.43 جنيه للشراء و 18.62 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وعن أكبر سعر بيع في السوق المصري لصرف اليورو، يقدم بنك مصر إيران السعر عند مستوى 18.75 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري صعوداً طفيفاً في نهاية التعاملات الأسبوعية بشركة مصر للصرافة، لتصل إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

يقدم بنك قطر الوطني الأهلي سعر الشراء مستوى 18.34 جنيه.