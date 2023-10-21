سعر اليورو اليوم السبت 21-10-2023 مقابل الجنيه المصري

لليوم الثاني على التوالي يواصل سعر اليوم السبت 21-10-2023 استقراره مقابل العملة المحلية لمصر على نفس مستويي شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة المعلنة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الإجازة الأسبوع للبنوك العاملة في السوق المحلية أيام الجمعة والسبت، ليصل سعر العملة الأوروبية إلى 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 جنيه للبيع، بحسب اخر التعاملات بموقع البنك المركزي المصري في صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في مصر، لتقدم «المال» لقراءها في السطور التالية اخر سعر لوحدة النقد الأوروبية داخل البنوك الأجنبية والوطنية في مصر والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم موقع بنك مصر مصر بموقعه الإلكتروني عند مستوى 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أظهر تقرير «المال» الصباحي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري بموقع إيجي بنك الإلكتروني إلى 32.47 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الموحدة في بنك الكويت الوطني

عرض موقع بنك الكويت الوطني الرسمي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

فيما حافظ بنك التنمية الصناعية على سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند 32.37 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

على نفس مستويات الخميس الماضي جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك أبوظبي التجاري عند 32.31 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

أظهر تقرير «المال» وصول سعر اليورو داخل ميد بنك أمام الجنيه المصري إلى 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أتاح بنك الإسكندرية مستويي شراء وبيع سعر أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 32.47 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المصرف المتحد

فيما عرض بنك المصرف المتحد سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 32.31 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أتاح أكبر بنوك في مصر من حيث رأس المال «البنك الأهلي المصري» سعر اليورو عند 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

في ختام تقرير «المال».. جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 32.47 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.