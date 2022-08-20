سعر اليورو اليوم السبت 20-8-2022 أمام الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم السبت 20-8-2022، تباينًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يوميّ الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر اليورو إلى 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، والذي يستعرض متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد إلى، 19.31 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 19.37 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، إلى 19.42 جنيه للشراء، و 19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

حافظ سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، على استقراره عند 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، إلى 19.29 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، عند 19.40 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.