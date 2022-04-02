أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار سعر اليورو اليوم السبت 2 إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات الخميس الماضي، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بين شاشات التداول اللحظي وصول سعر اليورو بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.19 جنيه، و20.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبحسب التحديث الأخير للعملات تقدم شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصلت سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرضت شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 20.20 للبيع جنيه، و20.49 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.15 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.