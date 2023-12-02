سعر اليورو اليوم السبت 2-12-2023 أمام الجنيه المصرى

سجل سعر اليورو اليوم السبت 2-12-2023 مستوى صرف مستقر في البنوك العاملة في مصر بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في البنوك وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 33.65 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.49 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب إلى 33.69 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، 33.49 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وفي “ميد بنك” بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.80 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، فحقق مستوى صرف عند: 33.69 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.65 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ33.65 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.88 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 33.64 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو في بنك البركة، 33.83 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 33.68 جنيه للشراء، و 33.99 للبيع.