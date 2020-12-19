سعر اليورو اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

hستقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري الجنيه في البنوك العاملة بالسوق لليوم الثاني على التوالي، على مستويات نهاية تداولات الأسبوع الماضي، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، عند مستويات بيع اليورو في السوق المصرية بين 19.08 و19.22 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو الأوروبي فى بنك مصر، داخل ثاني أكبر مصرف حكومي، بعد تحقيقه مكاسب تصل إلى 5 قروش على مستوى الشراء، و4 قروش على مستوى البيع مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي، ليصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وجاء صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي، ليصل إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.27 جنيه، بعد نجاحه في تحقيق مكاسب جديدة مقابل الجنيه المصري أكثر من 5 قروش .

صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

ووصل سعر صرف العملة الأوروبية داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، عند 19.09 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل العملة المحلية المصرية داخل بنك الإسكندرية عند مستوى 19.07 جنيه للشراء، و19.28 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وفيما يخص السعر الأعلى في السق.. يقدم بنك البركة سعر بيع اليورو الأوروبي عند مستوى 19.34 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

فيما بلغ سعر صرف داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصري مقابل الجنيه المصري، عند 18.04 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

فيما يتيح بنك الاستثمار العربي أقل سعر لشراء اليورو في مصر، ليكون البنك الوحيد دون 18.99 جنيه.