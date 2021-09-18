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سعر اليورو اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للعملة الأوروبية
فاطمة إمام 10:36 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 10:36 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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استقرت مستويات شراء وبيع سعر اليورو اليوم السبت 18 -9-2021، على نفس مستويات الخميس الماضي، مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.415 للشراء، و18.531 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس مستويات العملة الأوروبية يوم الخميس الماضي، جاءت مستويات شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما أظهرت أحدث مؤشرات المال وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر صرف اليورو في التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري عند 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر التقرير الصباحي وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

على نفس السعر المعلن الخميس الماضي جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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