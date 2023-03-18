سعر اليورو اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري استقرارًا ملحوظًا، وأوضح موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر العملة الأوروبية بلغ 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وفي تقرير تفصيلي، ترصد جريدة المال حركة تداول العملة الأوروبية أمام العملة المصرية، بحسب عدد من مواقع البنوك العاملة في مصر.

سجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سعر صرف: 32.56 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أكد بنك الكويت الوطني أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وصل إلى: 32.62 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أشار البنك التجاري الدولي أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وصل إلى: 32.62 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أفاد موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل: 32.67 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

أوضح موقع بنك بلوم مصر أن سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري وصل إلى: 32.61 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

قدّر البنك المصري الخليجي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.59 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر صرف عملة أوروبا في المصرف المتحد

قال المصرف المتحد إن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مُقدر بـ: 32.45 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

ذكر بنك كريدي أجريكول مصر أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل: 33.08 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة اليورو في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف العربي الدولي

أوضح المصرف العربي الدولي أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بلغ: 32.70 جنيه للشراء، 32.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

أفاد موقع البنك الأهلي القطري بأن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وصل إلى: 32.55 جنيه للشراء، 32.91 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر

مقابل الجنيه المصري بـ: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.