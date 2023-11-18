سعر اليورو اليوم السبت 18-11-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليوم السبت 18-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط صرف 33.43 جنيه للشراء، و33.55 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الرسميى لـ«البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ33.30 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

قدر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ33.40 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ33.41 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و33.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 33.49 جنيه للشراء، و33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.