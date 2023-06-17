سعر اليورو اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
استقر سعر سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية داخل البنك الأهلي المصري عند 33.22 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك مصر
وصل سعر اليورو داخل فروع بنك مصر 33.22 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، بحسب اخر التحديثات.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
أظهرت اخر التعاملات وصول سعر اليورو داخل فروع بنك CIB إلى مستويات 33.33 جنيه للشراء و 33.56 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
فيما سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية مستويات 33.33 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
كما استقر سعر
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر اليورو أمام الجنيه بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان 33.33 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع، بحسب اخر تحديث له.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
فيما سجل سعر
سعر اليورو في بنك بلوم
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك بلوم 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية بنك البركة
أظهرت شاشات التداولات داخل بنك البركة الإسلامي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع، بحسب اخر تحديث له.