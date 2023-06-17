سعر اليورو اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 17-6-2023، أمام الجنيه، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب التحديث الأخير لشاشات التداول بفروع البنوك بقيم تتراوح ما بين 6 -15 قرشا، وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو بقيمة 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

استقر سعر سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية داخل البنك الأهلي المصري عند 33.22 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك مصر

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك مصر 33.22 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، بحسب اخر التحديثات.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت اخر التعاملات وصول سعر اليورو داخل فروع بنك CIB إلى مستويات 33.33 جنيه للشراء و 33.56 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية مستويات 33.33 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

كما استقر سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

مقابل العملة المحلية داخل فروع بنك القاهرة الحكومي عند 33.33 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان 33.33 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع، بحسب اخر تحديث له.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

فيما سجل سعر

سعر اليورو في بنك بلوم

اليوم أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي 33.32 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك بلوم 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية بنك البركة

أظهرت شاشات التداولات داخل بنك البركة الإسلامي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع، بحسب اخر تحديث له.