سعر اليورو اليوم السبت 16-9-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية حفاظ سعر اليورو اليوم السبت 16-9-2023 على مستوياته المعلنة أمس الأول على شاشات تداولاتها ومواقع البنوك الإلكترونية، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر وحدة النقد السعودية أمام نظيرها المصري عند 33.09 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري التي تنشر متوسط اسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، وخلال التقرير التالي تنشر المال سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم على موقع البنك الأهلي الإلكتروني أمام الجنيه المصري عند 32.77 جنيه للشراء، مقابل 33.16 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري على موقع بنك المصرف العربي الدولي عند مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو على موقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني أمام نظيره الجنيه المصري عند 32.87جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك المصرف المتحد عند مستويات 32.93 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 32.87 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أبقى بنك أبو ظبي التجاري على سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند مستوى 33.31 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

استقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري على موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني عند مستوى 32.87جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أظهر موقع بنك بلوم استقرار سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.86 جنيه للشراء، و33.50 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

على نفس مستويات الخميس الماضي.. استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك قناة السويس عند 32.87 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

كما حافظ بنك البركة على سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند مستوى 32.87جنيه للشراء، و33.27 للبيع.