سعر اليورو اليوم السبت 16-7-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم السبت 16 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بحسب تقرير المال الصباحي الذي تقدمه بشكل يومي؛ ليأتي سعر شراء اليورو بقيمة 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.26 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات وصل سعر شراء وبيع اليورو على تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.