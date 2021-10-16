سعر اليورو اليوم السبت 16-10-2021 في مصر

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي جاء سعر اليورو اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة لإجازة البنوك الأسبوعية، وبحسب رصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبحسب اخر تحديث للعملة الأوروبية وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.03 جنيه للشراء، و18.21 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وبحسب اخر تحديث لليورو الأوروبي وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة خلال التعاملات بشبكة فروعها 18.03 جنيه للشراء، و18.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ويعرض بنك الأسكندرية سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.02 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ويشير التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو ببنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وأظهرت اخر التحديثات على العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري جاء اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.