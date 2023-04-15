سعر اليورو اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

وصل سعر
سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك مصر
حقق سعر اليورو في بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.26 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي
قدّر بنك الاستثمار العربي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 33.69 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري
حقق سعر