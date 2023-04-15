سعر اليورو اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري إلى 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملات عبر موقع البنك المركزي المصري، والذي يرصد بشكل محدث ويومي في أيام العمل الرسمية حركة صرف العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، وستقدم جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي رصدًا دقيقًا لحركة صرف العملة الأوروبية في البنوك داخل مصر.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.26 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي

قدّر بنك الاستثمار العربي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 33.69 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.86 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري

حقق سعر

اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 33.88 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.