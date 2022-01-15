بنـــوك

سعر اليورو اليوم السبت 15-1-2022 في البنوك المصرية

عطلة البنوك الأسبوعية تدفع السعر للاستقرار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:58 ص, السبت, 15 يناير 22 8:58 ص, السبت, 15 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات شراء وبيع سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 15-1-2022، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.66 جنيه للشراء، و17.780 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو يواصل استقراره لليوم الثاني على التوالي

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبين أحدث تقرير للمال استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-1-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر أحدث تقرير للمال وصول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقرت مستويات سعر اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تباين في البنوك وشركات الصرافة

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبين التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وشهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-1-2022 أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 8:56 ص, السبت, 15 يناير 22

سعر الدولار اليوم السبت 15-1-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 8:52 ص, السبت, 15 يناير 22

الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 5:52 م, الجمعة, 14 يناير 22

استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات داخل البنوك

فاطمة إمام 5:35 م, الجمعة, 14 يناير 22

استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:16 م, الجمعة, 14 يناير 22

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:06 م, الجمعة, 14 يناير 22