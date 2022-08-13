سعر اليورو اليوم السبت 13-8-2022 أمام الجنيه

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13-8-2022، انخفاضًا بمقدار 3 قروش للشراء و7 قروش للبيع، بحسب تحديث صدر عن البنك الأهلي المصري، فيما استقر متوسط سعره في البنك المركزي المصري، عند 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 للبيع، بحسب ختام التعاملات أول أمس الخميس، وبالتزامن لبداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراضًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملات، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بمقدار 3 قروش في البنك الأهلي المصري إلى 19.59 جنيه للشراء، و بمقدار 7 قروش إلى 19.78 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، إلى 19.62 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 19.62 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 19.67 جنيه للشراء، و 19.76 للبيع، بحسب ما أظهرته ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

حقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري 19.63 جنيه للشراء، و 19.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 19.64 جنيه للشراء، و 19.88 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، إلى 19.60 جنيه للشراء، و 19.85 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي 19.60 جنيه للشراء، و 19.88 للبيع، وفقًا لما أظهرته ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو اليوم بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري عند 19.67 جنيه للشراء، و 19.88 للبيع.