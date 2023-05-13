سعر اليورو اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.68 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 33.67 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، 33.84 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.70 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير
سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.58 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.70 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.