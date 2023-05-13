سعر اليورو اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 13-5-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وتباينت أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك خلال الفترة الماضية، وحقق متوسط السعر 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري. ويستعرض موقع جريدة المال، في التقرير التالي، أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

سعر

سعر اليورو في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر، 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.68 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 33.67 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، 33.84 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.70 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير

سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

في بنك الإسكان والتعمير، 33.70 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 33.68 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.58 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.70 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.