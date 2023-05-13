سعر اليورو اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا في ثاني أيام العطلة الأسبوعية، ورصدت جريدة المال أبرز ما حققته العملة الأوروبية من أسعار للصرف على مدار شهرين، مستندة في ذلك على إحصائيات البنك المركزي المصري، التي كشفت أن العملة الأوروبية وصلت إلى 34 جنيهًا وكسور في سعر الشراء والبيع أكثر من 10 مرات، لكن الآن وصلت إلى 33.70 جنيه للشراء و33.82 للبيع، وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.89 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.68 جنيه للشراء، و34.04 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، إلى 33.92 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.70 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.58 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.70 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر

اليوم في بنك البركة، إلى 33.84 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.