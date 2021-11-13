سعر اليورو اليوم السبت 13-11-2021 في مصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت 13-11-2021، في بداية التعاملات الصباحية داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.95 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس سعر صرف العملة الأوروبية الخميس الماضى جاء السعر أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك عند 17.92 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي وصول صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.92 جنيه للشراء، 18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهر التقرير الصباحي وصول سعر شراء وبيع اليورو في شركة مصر للصرافة، إلى 17.97 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس سجل سعر اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهر التقرير الصباحي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر التقرير الصباحي وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي جاء السعر في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.