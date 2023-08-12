سعر اليورو اليوم السبت 12-8-2023 أمام الجنيه المصري

لا يزال سعر اليورو اليوم السبت 12-8-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري، إذ شهد حالة من التباين خلال تعاملات البنوك الأسبوع الماضي، ووصل متوسط أسعار الصرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 34.00 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًاعن أسعار صرف بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

طرح بنك البركة، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.89 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى، 33.72 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.72 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر في البنك المصري الخليجي، بلغ مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13

للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مسجلا مستوى صرف عند: 33.83 جنيه للشراء، و 34.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.83 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.