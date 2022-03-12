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سعر اليورو اليوم السبت 12-3-2022 في مصر

اليورو يحافظ على مستواه اليوم الثاني
‫محمود الصباغ‬‎ 8:40 ص, السبت, 12 مارس 22 8:40 ص, السبت, 12 مارس 22

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بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو اليوم السبت 12 مارس 2022، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.111 جنيه للشراء، و17.221 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، إلى 16.90 جنيه للشراء، 17.42 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، مستوى 16.90 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 16.95 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 16.90 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 16.90 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستوايات أمس استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 16.93 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند مستوى 16.95 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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