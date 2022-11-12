سعر اليورو اليوم السبت 12-11-2022 فى البنوك مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر اليورو اليوم السبت 12-11-2022 في البنوك المصرية والعربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى استقرارًا في الأسعار، ووصل إلى سعر صرف 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف، الصادر عن «البنك المركزي المصرى». ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، ومواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 24.27 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وصل سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى إلى 24.24 جنيه للشراء، و 24.83 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه بــ 24.18 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 24.55 جنيه للشراء، و 25.00 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى، 24.73 جنيه للشراء، و 25.22 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى ، 24.20 جنيه للشراء، و 24.54 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في المصرف العربى الدولى

بلغ سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري، 24.16 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

وصل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري إلى 24.23 جنيه للشراء، و 24.83 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

قدر سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصرى بــ 24.19 جنيه للشراء، و 24.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصرى الخليجى

شهد سعر اليورو في البنوك بالبنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 24.25 جنيه للشراء، 24.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري، 24.19 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 24.18 جنيه للشراء، و 24.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى، 24.24 جنيه للشراء، و 24.31 للبيع.