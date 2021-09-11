سعر اليورو اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 11-9-2021، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.499 للشراء، و18.621 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

شهدت مستويات سعر اليورو الأوروبي تحسنا بشكل طفيف مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، وسجلت 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أعلنت شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، تراجع مستويات اليورو مقابل الجنيه إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما جاءت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى صعيد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري جاء عند 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفيما يخص سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي سجل 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.