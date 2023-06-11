سعر اليورو اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو اليوم فروع البنك الأهلي المصري إلى 33.03 جنيها للشراء، و33.27 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فرو ع بنك مصر مستوى إلى 33.03 جنيها للشراء، و33.27 للبيع، في آخر تحديث له.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة
بلغ سعر اليورو داخل بنك القاهرة 33.13 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على شاشات التداولات اللحظية.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، بشاشاته للتداولات.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان مستوى 32.98 جنيه للشراء، و33.21 للبيع، في آخر تحديث له.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر اليورو بشاشات التداولات اللحظية للبنك المصري الخليجي 33.13 جنيه للشراء، و33.38 للبيع.
سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي
أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر اليورو ببنك المصرف العربي الدولي عند 33.15 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم
جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع بنك بلوم عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة عند مستويات 33.14 جنيها للشراء، و33.37 للبيع.
سعر اليورو في البنك الكويت الوطني
وصل سعر