سعر اليورو اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 11-6-2023 أمام نظيره في السوق المحلية الجنيه في اخر تحديث له على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق المحلية ، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة- يورو، في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و33.19 للبيع. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لماكينات الصراف الآلي في البنوك.

وصل سعر اليورو اليوم فروع البنك الأهلي المصري إلى 33.03 جنيها للشراء، و33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فرو ع بنك مصر مستوى إلى 33.03 جنيها للشراء، و33.27 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 33.14 جنيها للشراء، و33.38 للبيع.

بلغ سعر اليورو داخل بنك القاهرة 33.13 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على شاشات التداولات اللحظية.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، بشاشاته للتداولات.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان مستوى 32.98 جنيه للشراء، و33.21 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو بشاشات التداولات اللحظية للبنك المصري الخليجي 33.13 جنيه للشراء، و33.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر اليورو ببنك المصرف العربي الدولي عند 33.15 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع بنك بلوم عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة عند مستويات 33.14 جنيها للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك الكويت الوطني

وصل سعر

اليوم أمام الجنيه بالبنك الكويت الوطني إلى مستويات 33.14 جنيه للشراء، و33.37 للبيع، في آخر تحديث له.