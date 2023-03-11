سعر اليورو اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 32.58 جنيه للشراء، و 32.68 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، طبقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجارى

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجارى، مقابل الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

عرض سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجارى الدولى

قدر سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 32.51 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.40 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.50 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

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سعر اليورو في بنك البركة

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.54 للبيع.