سعر اليورو اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
حقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجارى
شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجارى، مقابل الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
عرض سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجارى الدولى
قدر سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 32.51 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.40 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
بلغ سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.50 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
حقق سعر
سعر اليورو في بنك البركة
شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.54 للبيع.