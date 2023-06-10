سعر اليورو اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة
وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة عند 33.00 جنيها للشراء، و33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالمصرف الحكومي بنك القاهرة إلى 33.00 جنيها للشراء، و33.21 للبيع، في آخر تحديث له.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
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سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر
ووصل سعر اليورو بنك بلوم مصر، إلى 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع، في آخر تحديث للموقع الإلكتروني للبنك.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع، بشاشاته للتداولات.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
استقر سعر اليورو داخل بنك الاستثمار العربي على أسعار الخميس الماضي عند 32.98 جنيه للشراء، و33.23 للبيع، في آخر تحديث له.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر
سجل سعر اليورو بشاشات التداولات اللحظية ببنك مصر مستوى 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع.
سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي
أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر اليورو ببنك المصرف العربي الدولي عند 32.89 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد
وصل سعر اليورو داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك SAIB
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك SAIB عند 33.00 جنيها للشراء، و33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
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