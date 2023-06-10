سعر اليورو اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم السبت 10-6-2023 أمام الجنيه المصري داخل المصارف العاملة في السوق المحلية، على نفس أسعار أول أمس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي (الجمعة- السبت)، ليسجل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة- يورو، في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 33.08 جنيه للشراء، و33.19 للبيع. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لماكينات الصراف الآلي في البنوك.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة عند 33.00 جنيها للشراء، و33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالمصرف الحكومي بنك القاهرة إلى 33.00 جنيها للشراء، و33.21 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

واستقر سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

على شاشات التداولات اللحظية على نفس أسعار أول أمس بفروع بنك قناة السويس عند 33.00 جنيها للشراء، و33.16 للبيع.

ووصل سعر اليورو بنك بلوم مصر، إلى 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع، في آخر تحديث للموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع، بشاشاته للتداولات.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر اليورو داخل بنك الاستثمار العربي على أسعار الخميس الماضي عند 32.98 جنيه للشراء، و33.23 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

سجل سعر اليورو بشاشات التداولات اللحظية ببنك مصر مستوى 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر اليورو ببنك المصرف العربي الدولي عند 32.89 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 32.90 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك SAIB عند 33.00 جنيها للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر

اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان 32.98 جنيه للشراء، و33.21 للبيع، في آخر تحديث له.