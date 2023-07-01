سعر اليورو اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم السبت 1-7-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وجاء ذلك بالتزامن مع إجازة البنوك لمدة 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار العملة الأوروبية وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك.

حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان إلى 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي «EGBANK»

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه عند: 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 33.52 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.48 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب «saib»

وطرح بنك سايب، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 33.32 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.32 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.