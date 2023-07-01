سعر اليورو اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان إلى 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي «EGBANK»
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس
وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه عند: 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي
أما سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 33.52 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.48 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب «saib»
وطرح بنك سايب، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.32 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
وحقق سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.