سعر اليورو اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والمصرية المختلفة استقرارا لسعري الشراء والبيع، وبحسب تقرير «البنك المركزي الأخير» وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك المختلفة.

حقق سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.38 جنيه للشراء، و 33.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.28 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.35 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.44 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.67 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

قدر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.