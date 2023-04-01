سعر اليورو اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك غدًا حركة التداول على العملات، ووصل سعر
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
قال موقع بنك الإسكندرية إن سعر اليورو أمام الجنيه المصري سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان
ذكر موقع بنك التعمير والإسكان، أن سعر اليورو سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني
وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر
ذكر موقع بنك بلوم مصر أن سعر اليورو أمام العملة المصرية سجل: 33.38 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
أوضح موقع بنك مصر أن سعر اليورو وصل إلى: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس
حقق سعر
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.