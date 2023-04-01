سعر اليورو اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك غدًا حركة التداول على العملات، ووصل سعر

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري إلى 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملات في البنك المركزي المصري، وتشهد العملة الأوروبية منذ أيام تأرجحًا في سعرها بين الهبوط والصعود، وهذا التقرير يوضح بالتفصيل حركة أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك العاملة في القطاعات المصرفية المصرية.

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.44 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

قال موقع بنك الإسكندرية إن سعر اليورو أمام الجنيه المصري سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

ذكر موقع بنك التعمير والإسكان، أن سعر اليورو سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة: 33.39 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.39 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر

ذكر موقع بنك بلوم مصر أن سعر اليورو أمام العملة المصرية سجل: 33.38 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أوضح موقع بنك مصر أن سعر اليورو وصل إلى: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

حقق سعر

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

في بنك قناة السويس: 33.40 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.