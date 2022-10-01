سعر اليورو اليوم السبت 1-10-2022 أمام الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت 1-10-2022، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، بعد أن شهد حالة من الهبوط والارتفاع خلال الأسبوع الماضي، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 18.93 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أما سعر اليورو فسجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 18.78 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة لمستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 18.78 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس مستوى صرف عند: 18.78 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

أما في بنك الاستثمار العربي، فحقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 19.04 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 18.78 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، إلى 18.81 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 18.99 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، فوصل إلى مستوى صرف عند: 18.80 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 18.78 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 18.81 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع.