سعر اليورو اليوم الخميس 28-7-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

تباين سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، وسجل 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في ختام التعاملات اليومية، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار اليورو، بحسب البنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أوضحت شاشات التداول في بنك مصر، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري حقق سعر صرف اليورو، سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وبينت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي القطري 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بفروع البنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر صرف اليورو، 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي أمام الجنيه، 19.08 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.15 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبينت شاشات التداول في بنك الكويت الوطني، تسجيل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.06 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.