سعر اليورو اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصري

اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلي 32.47 جنيه للشراء، 32.58 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقريراليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 32.48 جنيه للشراء، و 32.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في كريدي أجريكول

شهد سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 32.54 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرض سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

وصل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 32.49 جنيه للشراء، و 32.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر اليورو اليوم بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

قدر سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر

سعر اليورو في المصرف المتحد

في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 32.39 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.