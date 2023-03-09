سعر اليورو اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

سجل سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصري
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.54 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 32.48 جنيه للشراء، و 32.65 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في كريدي أجريكول
شهد سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 32.54 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى القطري
حقق سعر اليورو في البنك الأهلى القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
عرض سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.56 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
وصل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 32.49 جنيه للشراء، و 32.65 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
شهد سعر اليورو اليوم بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
قدر سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر
سعر اليورو في المصرف المتحد
عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 32.39 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري 32.49 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.